Marsico (Pd): “Perchè il Comune di Parma stanzia 100.000 euro per la Cena dei Mille se i biglietti finiscono in due ore?”

Anche quest’anno i biglietti della Cena dei Mille sono finiti in due ore.

Comprendo, anche se non condivido fino in fondo, l’idea che l’evento abbia fini promozionali per il territorio: quanto meno non condivido la narrazione “dei Mille” che si siedono in una piazza allestita a mo’ di vetrina.

Al di là delle polemiche legate all’immagine, tuttavia, ritengo sbagliato, soprattutto all’esito della prevendita così di successo, che il Comune continui a stanziare quasi 100 mila euro – più tutte le spese di comunicazione relative – per finanziare un evento che potrebbe probabilmente pagarsi da solo.

In qualsiasi organizzazione di eventi – siano essi concerti, mostre, cene – se i biglietti finiscono in due ore significa che il prezzo era troppo basso.

In un periodo di tagli agli enti locali, recuperare queste risorse destinate al turismo per attivare politiche di sistema che aumentino il numero di presenze è diventato urgente. A maggior ragione se attraverso maggiori presenze e, quindi, con un incremento nel gettito della tassa di soggiorno si può arrivare a finanziare anche attività legate al decoro urbano.

Mi auguro che se ne tenga conto in sede di bilancio preventivo.

Manuel Marsico, consigliere comunale Pd