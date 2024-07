Medesano: ai domiciliari per rapina, 33enne viola più volte la misura cautelare e torna in carcere

Nel pomeriggio odierno i Carabinieri di Medesano hanno proceduto ad arrestare e tradurre in carcere un 33enne che si trovava presso una comunità di recupero del posto, sottoposto agli arresti domiciliari per scontare un cumulo di pene per rapina e furto, commessi nel 2023.

L’uomo, è finito in carcere per aver violato ripetutamente le prescrizioni cui era stato sottoposto, in particolare non rispettando la terapia, abusando di sostanze alcoliche e allontanandosi senza autorizzazione dalla Comunità. Le varie violazioni, segnalate all’Autorità Giudiziaria, hanno portato alla sospensione degli arresti domiciliari con la conseguenza che l’uomo è stato prelevato dagli stessi militari e condotto agli arresti presso la Casa circondariale di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma