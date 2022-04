Menu Equilibrati ed informazioni istituzionali per grandi e piccini: Parma @tavola, la nuova App del Comune di Parma

Parma @tavola è la nuova App del Comune di Parma che, grazie all’autenticazione SPID, permette a chi è iscritto al servizio di ristorazione dell’Ente la ricezione di comunicazioni ed aggiornamenti mirati relativi ai menu scolastici (come ad esempio variazioni per inversioni o sostituzioni di piatti) oltre che la consultazione del menu personalizzato richiesto e redatto dal servizio dietetico.

Presentata questo pomeriggio dall’assessora all’Innovazione Tecnologica e all’Educazione del Comune di Parma Ines Seletti, da Donatella Corchia, Responsabile della Struttura Operativa Transizione Digitale del Comune, da Simone Lanfranchi Referente area sviluppo tecnologico Servizi Educativi e da Annalisa Fortini, Referente della Ristorazione Scolastica del Comune di Parma.

“Da oggi parte un nuovo servizio online del Settore Educativo nato in collaborazione con i Laboratori Aperti, che vuole promuovere stili di vita sani per le famiglie. Parma@tavola è una app che permetterà a tutti i genitori dei bambini e bambine che frequentano le mense nelle nostre scuole, di poter essere aggiornati sul menu dei propri figli. Ha spiegato l’assessora Seletti -. Le famiglie potranno conoscere l’attenzione che c’è nella creazione dei menù che vengono elaborati da nutrizionisti e potranno così costruire quello che potrà essere un menu equilibrato dell’intero nucleo familiare. Una app che andrà ad implementarsi in funzioni. Un servizio quello educativo che va sempre più di pari passo con le nuove tecnologie. La qualità dei menu delle nostre mense è stata valutata nel rating nazionale di Food Insider al secondo posto, questo ci dà grande soddisfazione perché certifica a livello nazionale la qualità delle mense nelle nostre scuole”.

L’App Parma @tavola, oltre la semplice visualizzazione di menu equilibrati per la promozione di corretti stili di vita legati ad una sana alimentazione, alla cultura e alla sostenibilità del territorio, permette la compilazione della scheda sopralluogo della commissione mensa da parte dei rappresentanti e la visualizzazione delle statistiche dei consumi presso le strutture educative e scolastiche gestite dal servizio di ristorazione del Comune di Parma.

I menu erogati nel servizio di ristorazione sono creati da nutrizionisti, dietisti ed esperti in tecnologie alimentari, per utenti dai 12 mesi di vita in poi, ed approvati dall’U.O. Nutrizione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Parma.

La mission pertanto è supportare gli utenti nelle scelte nutrizionali quotidiane, fornendogli al contempo uno strumento indipendente di valutazione della mensa, oltre che mantenerli costantemente aggiornati sugli aspetti qualitativi del servizio di ristorazione scolastica.

La scelta di utilizzare l’autenticazione SPID, in linea con le direttive Agid, conferma il Comune di Parma sulla strada della trasformazione digitale, e si configura come un vero servizio, rivolto ad un target preciso di utenza. Il recupero delle informazioni avviene attraverso l’integrazione tecnologica con i sistemi di gestione dei servizi di ristorazione interni all’ente, per offrire all’utente contenuti costantemente aggiornati.

La realizzazione dell’App è un risultato dell’attività svolta in collaborazione con il Laboratorio Aperto di Parma, dedicato all’innovazione e alla sperimentazione nell’ambito della cultura dell’eccellenza agroalimentare, ed è stata possibile grazie al contributo dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr 2014-2020 e successivamente con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020.