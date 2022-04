Mercato di Pasquetta a Fontanellato con il Consorzio Qualità dei Mercati

Un inizio settimana lontano dalla routine e all’insegna delle festività; lunedì 18 aprile, in occasione del giorno di Pasquetta, il Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Ascom Parma, sarà a Fontanellato con un nuovo appuntamento mercatale. L’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 20 in Piazza Matteotti, ai piedi della magnifica Rocca Sanvitale, vedrà la partecipazione di circa 40 operatori che presenteranno le ultime novità di abbigliamento e calzature uomo/donna/bambino per la stagione primavera/estate, oggettistica, articoli sportivi, casalinghi e molto altro. La manifestazione sarà inoltre arricchita dalla partecipazione di bar, gelaterie e pizzerie attorno al mercato che resteranno aperti per l’occasione.