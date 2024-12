Messa in sicurezza del ponte sullo Stirone a Salsomaggiore: aperto bando per 620mila euro

Il servizio Viabilità della Provincia di Parma ha pubblicato il bando della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza della Sp 57 al km 3+640 Ponte sul torrente Stirone” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il ponte sul torrente Stirone lungo la strada provinciale 57 Salsediana al km 3+640 è posto a confine tra la Provincia di Parma (in Comune di Salsomaggiore Terme) e la Provincia di Piacenza (in Comune di Alseno).

L’intervento riguarda il consolidamento dell’impalcato e l’adeguamento delle barriere di sicurezza a bordo ponte.

I lavori rientrano nel Programma di messa in sicurezza dei ponti della Provincia di Parma come previsto dalla Legge 126 del 2020 Piano Ponti finanziato dal Ministero.

L’importo dei lavori a base gara è di 421.170,75 euro con un quadro tecnico economico complessivo di 620.000 euro così composti: 260.000 euro a carico del ministero delle Infrastrutture,100.000 euro a carico della Provincia di Parma e 260.000 euro dalla Provincia di Piacenza.

“A pochi giorni dall’apertura del bando per la realizzazione della variante alla strada provinciale Padana Occidentale 33 tra Coltaro e San Nazzaro nel Comune di Sissa Trecasali per un importo di 4,8 milioni di euro – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – continua l’impegno dell’ente per perseguire l’obiettivo del miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali con l’apertura di un nuovo bando che consentirà di mettere in sicurezza un importante collegamento viario tra i territori di Parma e Piacenza”.