Michele Guerra: Faremo la “Festa della città”, su più giorni, nei quartieri

“Parma è una città vivissima e ha bisogno di considerare centrali i quartieri e le associazioni che ci lavorano. Per questo stiamo progettando una vera e propria programmazione degli eventi cittadini. Oltre alla funzione rivitalizzante degli eventi siamo convinti che questo piano sia anche una risposta efficace alla motivata richiesta di maggior sicurezza in città. Occorre una sempre più attenta programmazione delle manifestazioni culturali, sportive e mercatali nel centro storico e nei quartieri per creare occasioni di incontro regolari e continuative, in grado di concorrere efficacemente alla riduzione di fenomeni di degrado e disagio sociale”.

Il Piano eventi del candidato sindaco Michele Guerra collega due tematiche molto sentite, quella della sicurezza e della rivitalizzazione urbana. Per Guerra infatti i quartieri e il centro storico diventano più sicuri nel momento in cui sono vissuti a fondo dai cittadini.

La suddetta pianificazione prevede quindi un piano coordinato delle manifestazioni, delle feste e delle attività socio-culturali dei quartieri, coinvolgendo le associazioni e le realtà culturali e sociali con lo scopo di favorire la conoscenza dei luoghi e distribuire i flussi di cittadini tra i diversi quartieri. Tale organizzazione prevede un coordinamento unico dell’agenda eventi ed una co-programmazione degli stessi e delle manifestazioni nelle diverse zone della città. “Potremo meglio distribuire le energie economiche e le progettualità, a partire dai luoghi maggiormente bisognosi di cura” afferma Guerra.

La coalizione inoltre prevede di istituire una “Festa della città”, su due o tre giornate consecutive, nella quale ogni quartiere potrà organizzare momenti di festa o eventi, occupando piazze, strade e parchi cittadini, con iniziative diversificate al fine di attivare una sana e vivace competizione tra quartieri, il tutto con l’aiuto e il supporto di associazioni e ristoratori.