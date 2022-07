Michele Guerra proclamato sindaco di Parma

Michele Guerra è il Michele Guerra è ufficialmente il nuovo sindaco di Parma, a seguito della proclamazione da parte dell’Ufficio Centrale per la Convalida degli Eletti.

Quarant’anni, sposato, due figli, è professore ordinario all’Università di Parma. Insegna Teorie del cinema, Storia e critica del cinema e Teorie e tecniche del cinema e dell’audiovisivo all’Università di Parma. Ha presieduto il corso di laurea in Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative ed è stato Vice direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, cariche da cui si è dimesso in seguito alla nomina a assessore alla Cultura del Comune di Parma.

Dal 2017 a giugno 2022 è stato assessore alla Cultura del Comune di Parma, guidando il progetto di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 ed è Presidente del GAER (Giovani Artisti Emilia Romagna).

È autore di vari libri e saggi sulla teoria del cinema, sul cinema italiano e su quello americano. Con Vittorio Gallese ha scritto “Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze” (Raffaello Cortina, 2015), che ha ricevuto il Premio Limina come miglior libro italiano di studi sul cinema. A questo si aggiungono “Il limite dello sguardo. Oltre i confini delle immagini” (Raffaello Cortina, 2020), “Culture del film. La critica cinematografica e la società italiana” (Il Mulino, 2020). Guerra fa parte dei comitati direttivi e scientifici di diverse riviste accademiche e collabora con la Domenica del Sole 24 Ore.

In relazione alle ricerche su cinema e neuroscienze cognitive ha beneficiato di una fellowship al Center for Advanced Studies in the Behavioral Science (CASBS) alla Stanford University, Usa.