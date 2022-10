Missione Parma presenta la scuola di formazione politica “Visione Italia”

Cultura, Welfare, Energia, Tasse, Made in Italy, Geopolitica, Comunicazione son i temi che saranno trattati nelle nove lezioni della nuova scuola di formazione politica “Visione Italia”, presentata oggi alla stampa e alla città da Missione Parma, l’associazione Under 30 presieduta dal Consigliere comunale Virginia Chiastra.

“La scuola – hanno spiegato gli organizzatori – ha l’obiettivo di contribuire a formare una nuova classe dirigente per Parma e l’Italia”.

Le Lezioni avranno luogo al secondo piano del Cubo (via La Spezia, 90) e saranno tenute da esperti locali e ospiti nazionali in un calendario ricco di temi cruciali per il futuro del nostro Paese.

Si partirà il 4 novembre con la lezione “La Cultura come asset socio economico” tenuta da Chiara Allegri (direttrice del Museo Cinese, consigliere d’amministrazione della Fondazione Culturale Saveriana), il 18 novembre Lorenzo Lasagna (cooperatore ed ex assessore comunale al Welfare) parlerà di “Welfare: il futuro è pubblico o privato?”, seguirà il 2 dicembre il tema “Tasse. Pregi e difetti della coalizione vincente” approfondito da Giuliano Mandolesi (Commercialista, Vice Presidente della Commissione Reddito Impresa dell’ODCEC di Roma). Il 20 gennaio Francesco Giubilei (presidente della Fondazione Tatarella e di Nazione Futura) si cimenterà in occasione della presentazione del suo ultimo libro, Sovranità Energetica, con un tema di grande attualità come “Le città e la sfida energetica” con l’intervento dell’imprenditore parmigiano Davide Bollati; l’11 febbraio, Fabio Pietrella (Presidente Confartigianato Moda e neo parlamentare) parlerà di “Made in Italy. Come esportare le nostre eccellenze”, il 24 febbraio Paolo Scarpa (ingegnere), approfondirà il tema “Ecosistema urbano e sostenibilità”. Il mese di marzo si aprirà il 10 con la Lezione su “Comunicazione nell’era digitale”, tenuta da Alberto Castelvecchi (docente di Comunicazione Efficace e Public Speaking presso la Luiss Guido Carli ) e proseguirà il 24 con un tema caldissimo, “Relazioni Internazionali e Geopolitica”, affidato ad Alessandro Duce (Professore ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Parma). L’ultima lezione, tenuta da Giovanni Guzzetta (Costituzionalista, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata) sarà il 14 aprile sul tema “Presidenzialismo e Autonomia: compatibili?” che nei prossimi mesi potrebbe monopolizzare il dibattito politico sull’agenda di riforme del nuovo governo di Centrodestra.

La scuola si concluderà con un fitto weekend di iniziative nel mese di maggio.

“Abbiamo una concezione molto alta della politica- ha detto la presidente Virginia Chiastra- e l’aspirazione è proprio quella di dare un indirizzo assumendosene la responsabilità di fronte ai cittadini”.

“Servono idee- ha spiegato Tommaso Moroni Zucchi, vicepresidente di Missione Parma- per affrontare un cambiamento davanti al quale, gran parte della classe dirigente politica, è sprovvista di chiavi interpretative e visioni del mondo”.

“La mancanza della politica nel rinnovare prima le idee e poi le facce ha portato in questi anni gli elettori a scommettere sbrigativamente solo sul ricambio delle persone, indipendentemente dalle proposte che sostengono e dai risultati che garantiscano: un atteggiamento- ha aggiunto Yong Ballarin- che vogliamo per primi invertire”.

In conclusione, il Tesoriere Bertolazzi ha dato alcune necessarie informazioni di servizio: il prezzo per poter fruire delle nove lezioni in presenza ammonta a 50 euro. Per chi non avesse le possibilità di presenziare, sarà reso disponibile anche un pacchetto alternativo, con la diretta delle lezioni in modalità a distanza tramite la piattaforma Facebook Live, al prezzo di 70 euro.

Entrambe le offerte sono comprensive di registrazioni in differita, contenuti digitali (diapositive, video presentazioni, ecc.), eventuali bibliografie dei relatori, newsletter, promemoria delle varie lezioni, attestato di partecipazione e un’agevolazione sul prezzo del weekend finale che concluderà della scuola di formazione nel mese di maggio.

Il programma completo, la locandina con gli appuntamenti, le date, gli orari e le informazioni aggiuntive saranno resi noti nei prossimi giorni sui canali social di Missione Parma.

