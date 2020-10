Modifiche alla viabilità in strada Bassa dei Folli per lavori di potenziamento della rete elettrica

Dalle ore 09:00 del 14/10/2020 al 21/10/2020 (dalle 00:00 alle 24:00), istituzione del divieto di circolazione, eccetto attività economica ubicata sul lato Ovest, in Strada Bassa dei Folli – da Via Bodrio, incrocio incluso, a Via Ziliani, incrocio escluso.

Dal 22/10/2020 al 7/11/2020 (dalle 00:00 alle 24:00), sono previsti il restringimento di carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, in Strada Bassa dei Folli – da Via Ziliani esclusa al civ.151, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.