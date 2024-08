Modifiche alla viabilità in via Corso Corsi per lavori di rifacimento del fondo stradale

Modifiche alla viabilità in via Corso Corsi per lavori di rifacimento del fondo strale. Nel periodo dal 06/09/2024 al 19/10/2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, è prevista l’istituzione di modifiche temporanee alla viabilità in tre fasi successive non contestuali, come di seguito delineate.

Fase 1 – Via Corso Corsi dal civ. 28 al civ. 46.

Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori.

Istituzione del divieto di transito eccetto i veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori e i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, di pronto intervento, per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.

Via Corso Corsi dal civ.46 a Borgo Valorio e Via Corso Corsi dal civ.28 a Strada Saffi.

Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Istituzione del doppio senso di circolazione.

Intersezione posta tra Via Corso Corsi e Strada Saffi.

Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che da Via Corso Corsi si immettono in Strada Saffi;

Istituzione delle direzioni consentite destra e sinistra per i veicoli che percorrono Via Corso Corsi.

Fase 2 – Via Corso Corsi dal civ.52 a Borgo Valorio.

Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori.

Istituzione del divieto di transito eccetto i veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori e i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, di pronto intervento, per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.

Via Corso Corsi civ.52 a Strada Saffi

Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Istituzione del doppio senso di circolazione.

Intersezione posta tra Via Corso Corsi e Strada Saffi :

Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che da Via Corso Corsi si immettono in Strada Saffi;

Istituzione delle direzioni consentite destra e sinistra per i veicoli che percorrono Via Corso Corsi.

Fase 3 Via Corso Corsi dal civ. 10 a Strada A. Saffi:

Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori.

Istituzione del divieto di transito eccetto i veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori e i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, di pronto intervento, per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. Via Corso Corsi dal civ.10 a Borgo Valorio:

Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. • Istituzione del doppio senso di circolazione.

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZTL 1, Zona 1 e Zona 11, inoltrando il modello scaricabile al seguente link: https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2022/10/AGT-rev.-1.pdf unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@infomobility.pr.it numero Verde: +39 800.238.630 attivo lun-ven dalle 8.30 – 13 / 14 – 17.