Modifiche alla viabilità in via Zarotto e via Emilia Est per lavori di asfaltatura

Modifiche alla viabilità in via Zarotto e via Emilia Est per rifacimento del fondo stradale.

Per quanto riguarda via Zarotto gli interventi si svolgeranno per fasi seguendo la scansione sotto riportata.

Da lunedì 29/03/2021 al 16/04/2021, dalle 00:00 alle 24:00, per fasi progressive di cantiere.

Istituzione del divieto di circolazione, eccetto veicoli di residenti dei civ.1,6,8,10 diretti ai passi carrai, in Strada Zarotto, da intersezione con Via Emilia Est a intersezione con Viale Campanini (esclusa).

Restringimento di carreggiata e istituzione del senso unico di marcia con direzione di percorrenza da Nord a Sud e destituzione stalli sosta con contestuale istituzione del divieto di fermata ambo i lati in Strada Zarotto, da intersezione con Viale le Campanini a intersezione con Strada Casa Bianca.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con Strada Zarotto per i veicoli provenienti da Est in Via Mascagni, Via Boccherini, Strada Casa Bianca.

Obbligo di svolta a destra all’intersezione con Strada Zarotto, per i veicoli provenienti da Ovest in Via Bolzoni, Via Bandini e Viale Campanini.

II Fase – Istituzione del divieto di circolazione, eccetto mezzi trasporto pubblico di linea; istituzione del senso unico alternato regolato da movieri per regolamentazione del transito dei veicoli trasporto pubblico di linea; istituzione del divieto di fermata ambo i lati in Strada Zarotto – da intersezione con Strada Casa Bianca a intersezione con Via Sidoli Rotatoria intersezioni Via Emilia Est/Via Mantova/Strada Zarotto – lato Sud Restringimento ad una corsia della viabilità in rotatoria.

In Strada Zarotto destituzione linea filoviaria. Sulle strade afferenti Strada Zarotto, istituzione del divieto di circolazione e del senso unico alternato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle lavorazioni nei tratti prospicenti i rispettivi incroci.

Modifiche alla viabilità in via Emilia Est.

Da lunedì 29/03/2021 al 16/04/2021, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Emilia Est, da rotatoria Piazzale Vittorio Emanuele II esclusa a rotatoria Via Mantova/Strada Zarotto, per i tratti di volta in volta interessati dai lavori, è previsto il restringimento di carreggiata pari ad una corsia. Istituzione del senso unico con direzione da Ovest a Est. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Destituzione stalli di sosta righe blu e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati 0-24h.

Obbligo di svolta a destra all’incrocio con Via Emilia Est in via Via Usiglio.

Istituzione del divieto di circolazione in Via dell’Arpa, tratto compreso tra largo Paul Harris e via Emilio Lepido.

Istituzione del divieto di circolazione in Via San Pio da Pietralcina – tratto compreso tra la rampa di uscita del parcheggio interrato direzione sud e via Emilia Est.

In via Paisiello, istituzione del divieto di circolazione all’intersezione con Via Emilia Est ed istituzione del senso unico alternato nel restante tratto.

Restringimento di carreggiata in Via Mantova – tratto in prossimità della rotatoria ad intersezione con Via Emilia Est.

Restringimento di carreggiata pari ad una corsia di marcia nella rotatoria ad intersezione Via Emilia Est/Via Mantova/Strada Zarotto.