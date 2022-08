Modifiche viabilità in via Emilia Est e via Emilio Lepido: proroga al 19 agosto nel tratto tra via Rossi e via Catullo

Proroga fino al 19 agosto delle modifiche alla viabilità via Emilia Est e via Emilio Lepido per i tratti di volta in volta interessati dai lavori ed in funzione delle esigenze di cantiere nel tratto compreso tra via Catullo e via De Rossi.

Restringimenti di carreggiata ad una corsia di marcia con contestuale istituzione del senso unico di marcia direzione est –> ovest.

Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

Dovrà essere sempre transitabile una corsia di marcia direzione ovest.

Istituzione dei sotto riportati obblighi e divieti da attuarsi per il tempo strettamente necessario in funzione dello sviluppo del cantiere su via Emilia Est e via Emilio Lepido : Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli che si immettono Emilia Est e via Emilia Emilio Lepido dalle seguenti vie:

Via Sofia;

Strada Quarta;

via Bottego

Via Passo del Bocco;

Via Passo del Lagastrello;

Strada San Bruno.

Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che si immettono Emilia Est e via Emilia Emilio Lepido dalle seguenti vie :

via Lisoni;

via Newton;

via Del Bono;

via XXIV Maggio.

Istituzione del divieto di circolazione delle seguenti intersezioni poste su via Emilia Est – via Emilio Lepido :

Strada Quarta;

Via Passo del Lagastrello;

Strada San Bruno;

Via De Rossi;

Via Lisoni;

Via Newton;

Via De Bono;

Via XXIV Maggio.

Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali :

Via Bruxelles;

Vai Ugoletto Taddei;

Via Bertani;

Via Catullo tratto compreso tra via Emilio Lepido e via Orazio;

Via Del Bono;

Via De Rossi.

Via Newton: nel momento in cui verrà istituito il divieto di circolazione nell’intersezione con via Emilio Lepido :

Destituzione dell’area Pedonale posta in corrispondenza dell’istituto comprensivo Albertelli/Newton con contestuale istituzione del doppio senso di marcia.

I veicoli diretti ai posti auto di via Newton posti tra via Emilio Lepido ed il civ.6, nel periodo in cui l’intersezione con via Emilio Lepido non sarà transitabile potranno accedere alle loro abitazioni da strada Casa Bianca.

Il Traffico che normalmente percorreva via Emilia Est e via Emilio Lepido direzione tangenziale – Reggio Emilia verrà deviato da apposita segnaletica sui seguenti percorsi: FT Via Mantova –> Tangenziale Nord direzione est Strada Zarotto –> via Sidoli direzione est.