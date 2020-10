Nei prossimi due fine settimana circolazione sospesa sulla linea ferroviaria fra Fidenza e Piacenza

Cantieri aperti e traffico ferroviario sospeso da sabato 10 a domenica 11 e da sabato 17 a domenica 18 ottobre, fra Fidenza e Piacenza, sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza.

I provvedimenti sono necessari per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire l’impermeabilizzazione dell’impalcato di cinque ponti ferroviari, rispettivamente sui fiumi Stirone, Chiavenna e Nure, nonché sui sottovia di via Borbone a Pontenure e di via San Faustino a Fidenza.

Fra l’implacato dei ponti e l’infrastruttura ferroviaria sarà inserita una speciale guaina impermeabile, per la cui posa è necessario rimuovere e poi riposizionare binari e pietrisco.

Saranno circa 100 i tecnici e 20 i mezzi d’opera impegnati in questa importante attività, per la quale RFI ha investito circa 3 milioni e 400 mila euro.

Previste modifiche al programma dei treni regionali e a lunga percorrenza in servizio sulla linea convenzionale Bologna – Milano, con cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso, nuovi treni e autobus sostitutivi. Regolare il servizio sulla linea AV Bologna – Milano.

Per garantire il servizio nelle località interessate dall’interruzione del traffico ferroviario e contenere i tempi di viaggio dei passeggeri diretti/provenienti da altre stazioni della linea, a supporto dei treni regionali sono previsti:

· autobus sostitutivi fra Fidenza e Piacenza con fermate nelle stazioni intermedie

· autobus sostitutivi diretti fra Parma e Piacenza

I nuovi orari, in vigore nelle sole due giornate indicate, sono consultabili sui sistemi informatici e di vendita delle imprese ferroviarie: digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa. Sui siti web delle imprese ferroviarie sono disponibili le fiches orarie stampabili con i dettagli della nuova offerta.

Nelle stazioni sarà potenziata l’assistenza alle persone in viaggio.

· da sabato 10 a domenica 11 e da sabato 17 a domenica 18 ottobre

· modifiche al programma di circolazione dei treni

· per interventi di potenziamento infrastrutturale

· orari on line sui sistemi informatici e di vendita della società di trasporto

· regolare il traffico sulla linea AV Bologna – Milano