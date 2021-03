“No drop no out” arriva nella provincia di Parma (Neviano e Zibello): per i giovani che vogliono scoprire nuovi sport all’aria aperta

La carovana “No drop no out” arriva nella provincia di Parma.

Per i giovani che vogliono scoprire nuovi sport e nuove discipline all’aria aperta, ecco i laboratori dimostrativi che si svolgeranno:



– giovedì 22 aprile a Neviano degli Arduini, c/o la Pista Polivalente Parrocchiale,

– venerdì 23 aprile a Polesine Zibello, c/o Piazza Guareschi.



Qualificati operatori sportivi delle discipline degli sport di strada, in collaborazione con gli studenti della classe V S del Liceo Scientifico Sportivo “Attilio Bertolucci” e la classe III A del corso Enogastronomia dell’Istituto d’istruzione superiore Magnaghi-Solari di Salsomaggiore, accoglieranno i ragazzi interessati ad informazioni su allenamenti e sana alimentazione e a sperimentare, in sicurezza e nel rispetto della normativa COVID19, gli sport di strada.



Durante la mattina le attività saranno rivolte, in particolare, agli studenti della scuola secondaria di I grado dei Comuni che ospitano gli eventi mentre nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 19,30, i laboratori sono aperti a tutti i ragazzi che vogliono conoscere e sperimentare questi sport alternativi (skate, balance board…).



“No drop, no out” è un progetto promosso da Upi Emilia-Romagna, insieme alle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza – in collaborazione con Uisp, Csi, Comuni e Pinco srl – nell’ambito di “Azione ProvincEgiovani”, il bando promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli obiettivi di Azione ProvincEgiovani 2019 sono: diffondere una maggiore consapevolezza ambientale ed etica da parte dei giovani, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva e il contrasto della dispersione scolastica.



Per iscriversi:

Neviano degli Arduini: http://pincoform.rbwebapps.com/neviano

Polesine Zibello: http://pincoform.rbwebapps.com/polesinezibello