Notte dei ricercatori al Campus e allo Csac

Al via venerdì 25 settembre la prima giornata della Notte dei Ricercatori, la più importante manifestazione europea di comunicazione scientifica, promossa anche quest’anno dall’Università di Parma con la co-organizzazione e il patrocinio di Comune di Parma e IMEM-CNR.

Complessivamente più di 1.700 i visitatori che si sono prenotati per le due giornate.

Gli eventi di venerdì 25 sono in programma al Campus Scienze e Tecnologie (Parco Area delle Scienze) e allo CSAC (Abbazia di Valserena – strada Viazza di Paradigna 1). Il Rettore Paolo Andrei e il Direttore Generale Candeloro Bellantoni alle 18.30 visiteranno al Campus le attività del Plesso di Chimica (Pad. 01) e a seguire quelle del Centro Congressi Aule delle Scienze (Pad. 25). All’appuntamento è stato invitato anche il Sindaco Federico Pizzarotti.

Al Campus sarà possibile visitare le stanze della chimica e il Museo di Cristallochimica, viaggiare nel packaging intelligente, approfondire il comportamento degli edifici in caso di collasso o di terremoto, giocare con la Scienza dei Materiali all’IMEM-CNR e scoprire come funziona la macchina umana in movimento. Alcune attività proposte dai ricercatori del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco riguarderanno invece l’emergenza coronavirus, con focus su farmaci e vaccini, test e tamponi, supercomputer e Big Data, alimentazione e regole di prevenzione, con la possibilità di stampare e portare a casa la propria mascherina ergonomica.

Nella Sala Congressi del Centro Convegni Aule delle Scienze sono in programma 3 “Pillole di Scienza”, con inizio alle 17, dedicate alla prospettiva filosofica della tolleranza, a diritto e giustizia nell’universo di Batman e alle conseguenze economiche del coronavirus.

Sarà esposta anche la macchina da corsa dell’Unipr Racing Team: gli studenti che lavorano al progetto spiegheranno ai visitatori tutti i segreti della monoposto.

Allo CSAC sarà invece possibile effettuare visite guidate gratuite alla mostra “Il canone” di Luca Vitone, aperta al pubblico dal 6 settembre.

Per garantire la massima sicurezza dei visitatori quest’anno tutte le attività ideate dai docenti e ricercatori dell’Ateneo sono a prenotazione obbligatoria, al momento già chiuse.