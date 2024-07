Nouvenne (Prospettiva) replica a Vignali: “Sullo stadio il Comune ha già risposto”

‘Ancora una volta c’è chi, all’opposizione, cerca di destabilizzare l’ambiente e dare errate informazioni all’esterno per fare facile propaganda su un tema, quello dello stadio Tardini, sentito e che interessa migliaia di tifosi’. Antonio Nouvenne, capogruppo di Prospettiva in Comune, risponde così alle accuse del gruppo Vignali, chiarendo come il Comune di Parma abbia già risposto ‘fra l’altro da diverso tempo a tutte le richieste necessarie per procedere alla realizzazione del nuovo impianto, come anche dichiarato recentemente dal managing director del Parma Calcio Luca Martines. Pertanto – prosegue Nouvenne – la chiusura della Conferenza dei Servizi sarà determinata nei prossimi tempi con le ultime risposte su temi di competenza non comunale’. ‘Ci chiediamo quindi – conclude Nouvenne – se i consiglieri Osio e Vignali abbiano compreso il testo dell’intervista a Martines o se piuttosto cerchino una polemica che, alla luce dei fatti, appare gratuita’.