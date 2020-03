Nuova ordinanza: non si più uscire dal Comune in cui ci si trova adesso (solo per lavoro o salute)

Nuova ordinanza firmata da Ministro della Salute Speranza e dal Ministro degli Interni Lamorgese:

“Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid 19 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

In pratica si supera il concetto di residenza e di domicilio.

L’ordinanza è in vigore da oggi.

La ratio della nuova ordinanza, si apprende, è quella di evitare le fughe di persone verso Sud dopo l’ulteriore stop alle attività produttive reso noto ieri dal premier Giuseppe Conte.

Leggi l’ordinanza!