Nuovi guai per la “Bonnie” parmigiana: incastrata dalle gocce di sangue lasciate rubando

L’hanno incastrata le macchie di sangue lasciate sulla scena del crimine in occasione di una delle tante razzie perpetrate in danno di auto in sosta.

I fatti risalgono alla notte del 26 aprile 2023, quando poco dopo la mezzanotte una pattuglia della Sezione Radiomobile, su disposizione della locale Centrale Operativa, si recava presso un condominio ubicato in una traversa di via S. Leonardo poiché un condomino, segnalava dei forti rumori di vetri che andavano in frantumi provenienti dai Garage.

Sul posto i militari individuavano cinque autovetture con le portiere aperte ed i finestrini in frantumi. Solo dall’interno di una autovettura erano stati asportati una giacca ed un cappotto da donna, nulla in confronto alla devastazione lasciata.

I proprietari delle auto, tutti residenti nel condominio, dopo aver quantificato i danni sporgevano denuncia presso i Carabinieri di strada delle Fonderie.

Nel frattempo, personale specializzato, della Sezione Radiomobile effettuava un sopralluogo, rinvenendo su di una delle auto e su una porta antipanico del garage alcuni schizzi di sangue, a seguito della rottura dei vetri, lasciati da quello che sul momento era l’ignoto autore.

Repertate le tracce, attraverso l’utilizzo di appositi tamponi, i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno effettuato tutti i passaggi necessari al fine di rendere le tracce utilizzabili dal punto di vista probatorio. L’accertamento effettuato dal RIS di Parma poi, a conclusione dell’iter previsto, ha restituito un’inequivocabile corrispondenza con la 37enne italiana che, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di furto aggravato e danneggiamento.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma