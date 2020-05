Occhi e Rainieri (Lega): “Il fondo del decreto rilancio per i territori più colpiti dall’epidemia sia esteso anche a Parma”

“Il fondo previsto dal decreto “Rilancio” per i territori più colpiti dall’epidemia di covid-19 va implementato per estenderlo anche ai comuni della Provincia di Parma”. È quanto chiedono in una interrogazione alla Giunta regionale i Consiglieri regionali del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, Emiliano Occhi e Fabio Rainieri che è anche Vice Presidente dell’Assemblea legislativa regionale.

“I dati sull’incremento della mortalità in provincia di Parma durante il periodo più grave dell’emergenza sono allarmanti tanto da collocarla al sesto posto tra i territori provinciali più interessati dall’epidemia in Italia di poco dietro quelli di Cremona, Lodi e Piacenza – hanno aggiunto i due leghisti – Nel periodo tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, l’incremento dei decessi rispetto alla media registrata nello stesso periodo dal 2015 al 2019 è stato del 208 %. Ma i dati sono ancora più allarmanti per quanto riguarda la sola città di Parma, nella quale ci sono stati tra l’1 marzo e il 15 aprile 2020, 700 morti, contro la media di 264 nello stesso periodo negli anni 2018 e 2019, quindi con un incremento del 265 % e per un tasso di mortalità per abitante dello 0,36 % (nel 2019 era 0,14%). È, pertanto, chiaro che Parma ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e deve essere tenuta in alta considerazione per quanto riguarda gli interventi di sostegno di carattere economico-sociale connessi con la stessa emergenza epidemica e che, invece il decreto rilancio ha riservato alle sole province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza”.