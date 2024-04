On. Gaetana Russo (FdI): “Interventi di restauro finanziati dal Governo in provincia di Parma”

“Grazie all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, finanziato con le risorse di bilancio del Ministero dei beni culturali, e pubblicato oggi in Guce, la provincia di Parma beneficerà di somme per interventi di restauro, archivio, di digitalizzazione o manutenzione archeologica. Una prova di riconoscimento del valore artistico, storico e culturale della nostra provincia, per cui ringrazio il Ministro Sangiuliano.

Parliamo dei lavori di restauro e consolidamento delle mura borgo di Torrechiara a Langhirano, per cui vengono stanziati € 230.000 di cui già € 200.000 nell’anno corrente, nonché delle somma complessiva di € 99.000 scandita nel triennio, per la digitalizzazione e schedatura dei dati di scavo in favore della soprintendenza di Parma, così come il finanziamento di € 49.680 nel 2024 in favore dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Noceto, per gli interventi di restauro e manutenzione sui fossili di cetacei e della vasca votiva dell’età del bronzo. L’arte e la cultura vanno difese e tutelate affinché il nostro passato possa continuare a brillare nel presente, con la ricchezza che soltanto l’Italia può vantare”.

Lo dichiara l’on. Gaetana Russo (FdI).