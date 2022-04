Onda: “La Lega che fa ostruzionismo sui diritti è il principale sponsor di Vignali”

“Fare ostruzionismo sui diritti umani è una ‘vetta’ che solo la Lega di Salvini è capace di raggiungere come ha dimostrato pochi giorni fa in Parlamento presentando più di 700 emendamenti per impedire l’istituzione della Commissione nazionale per i Diritti Umani”, così in una nota i candidati di Onda, la lista progressista e liberale in appoggio a Michele Guerra come candidato sindaco e sostenuta da Più Europa, Radicali Italiani e Volt.

“Ci sarebbe da rimanere sbigottiti se non fosse che conosciamo bene il leader della Lega e le sue posizioni sui diritti dei profughi di guerra che cambiano a seconda del colore della pelle e dell’opportunismo populista. Tanto più vergognoso è l’ostruzionismo a un organismo che è stato previsto dalla risoluzione dell’Onu del 20 dicembre 1993 e che impegnava tutti gli Stati firmatari, tra cui l’Italia, ad istituire commissioni nazionali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La battaglia per i diritti non è nelle corde della destra.

La Lega aveva fatto ostruzionismo anche contro l’istituzione dello Ius Scholae presentando 484 emendamenti sotto i cui colpi smantellare l’ennesimo tentativo, atteso da decenni, di dare la cittadinanza ai ragazzi figli di immigrati, italiani di fatto ma non di diritto. A quanto pare tutto ciò che ha a che fare con i diritti risulta indigesto a Salvini. La Lega di Matteo Salvini è il principale sponsor di Pietro Vignali come futuro sindaco di Parma; noi della lista Onda faremo di tutto per mostrare il vero volto della coalizione di destra, un volto cupo, torvo, e rabbioso che Parma non merita, per la sua storia e le sue tradizioni, di vedere a capo del Comune per i prossimi anni”.