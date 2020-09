Ospedale di Vaio: donato un videogastroduodenoscopio ultrasottile

Un nuovo gesto di generosità per l’Ospedale di Vaio arriva dalla Pro loco di Costamezzana di Noceto. Con l’intero incasso raccolto in occasione di una sagra organizzata lo scorso anno, l’Associazione ha acquistato un’attrezzatura per l’U.O. di Endoscopia digestiva e Gastroenterologia: un videogastroduodenoscopio ultrasottile, del valore di 15mila euro.

Si tratta di uno strumento innovativo che, pur mantenendo tutte le potenzialità degli strumenti standard, è dotato di sonde di piccole dimensioni – come quelle utilizzate per i pazienti di età pediatrica – in grado di ridurre significativamente il disagio di chi deve sottoporsi a gastroscopia e di consente di superare tratti dell’apparato gastro-intestinale che presentano restringimenti.

Lo strumento è già in uso all’équipe dell’U.O. di Endoscopia digestiva e Gastroenterologia dell’ospedale di Vaio, diretta da Paolo Orsi: ad oggi, con la nuova apparecchiatura, sono stati eseguiti 300 esami.