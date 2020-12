Pagine Facebook dei sindaci più seguite dai loro cittadini: Giusti, Massari e Stocchi sul podio

Quali sono le pagine Facebook (NB: non i profili) dei sindaci parmigiani più seguite?

Lo rivela direttamente Facebook che ogni giorno rende pubblico il numero delle interazioni settimanali, che è l’unico parametro oggettivo e confrontabile per valutare la potenzialità comunicativa e penetrativa di una pagina (le interazioni sono un numero dato dalla sommatoria di condivisioni + like + commenti + altro).

Ovviamente i numeri cambiano di settimana in settimana, ma durante il corso dell’anno essi si stabilizzano e i sindaci con il maggiore numero di interazioni assolute sono, nell’ordine, Federico Pizzarotti, Andrea Massari, Christian Stocchi, Daniele Friggeri e Alessandro Fadda.

Se si considera, invece, il numero di interazioni relative, ovvero si tiene conto del numero degli abitante e quindi del bacino di interesse potenziale, la classifica cambia:

1) Diego Giusti, sindaco di Bore: 2,2 interazioni per abitante (1.500 interazioni / 681 abitanti)

2) Andrea Massari, sindaco di Fidenza: 1,5 interazioni per abitante (49.000 interazioni / 27.204 abitanti)

3) Christian Stocchi, sindaco di Colorno: 1,3 interazioni per abitante (12.000 interazioni / 9127 abitanti)

4) Alessandro Fadda, sindaco di Torrile: 0,6 interazioni per abitante (5.200 interazioni / 7751 abitanti)

5) Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo: 0,56 interazioni per abitante (6.300 interazioni / 11.160 abitanti)

6) Federico Pizzarotti, sindaco di Parma: 0,45 interazioni per abitante (90.600 interazioni / 198.292 abitanti)

Giusti, Massari e Stocchi sono gli unici ad avere avuto nell’ultima settimana più interazioni di abitanti.

Tra i politici parmigiani il senatore Campari non ha rivali: questa settimana 64.500 interazioni, con contenuti e un pubblico però nazionali.

In crescita la pagina istituzionale del Comune di Sorbolo Mezzani (8.300 interazioni).

Si ricorda che due sindaci molto attivi su Facebook quali Nicola Cesari (Sorbolo Mezzani) e Filippo Fritelli (Salsomaggiore) postano su un profilo personale e non su una pagina e quindi Facebook non rende pubblici i numeri delle loro interazioni.

Andrea Marsiletti