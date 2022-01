Paola Mecarelli (FI): “Parma è una città sicura, basta non uscire di casa”

“All’indomani della passerella al Teatro Regio dell’ultimo Sant’Ilario dell’era pizzarottiana, la città rientra subito nei suoi canoni tradizionali.

Mentre iniziava la tre giorni di celebrazione del biennio di Capitale Italiana della Cultura, un passante resta ferito in Via Verdi perchè transitato durante una lite a colpi di coltello tra due slavi. Una coltellata alla schiena medicata al Pronto Soccorso che rappresenta la metafora di 10 anni della cosiddetta “città in cammino” del giovane rivoluzionario che si è trasformato in sovrano quasi assoluto.

Un Consiglio Comunale espropriato delle sue prerogative, un sindaco lontano dalla gente, una solidarietà a senso unico, molto agli stranieri, poco agli italiani, l’orgia delle piste ciclabili, una sicurezza urbana considerata un optional fastidioso e irrilevante. Questa la vera fotografia di una Parma che è una città sicura basta non uscire di casa”.

Così Paola Mecarelli del Coordinamento Provinciale di Forza Italia.