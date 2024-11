Parco Ducale, Fontana del Trianon: riqualificazione della peschiera e delle aree limitrofe

Proseguono gli interventi di valorizzazione del Parco Ducale, con l’intervento mirato alla riqualificazione delle peschiera in prossimità della Fontana del Trianon. Obiettivo dei lavori, che avranno un costo complessivo di circa 2 milioni di euro, è quello di preservare e rilanciare una zona di rilevanza storica per la città, oltre a migliorare le condizioni ambientali e idrauliche. I lavori prenderanno il via nel primo semestre del 2025, ma già nei prossimi giorni, in ragione della stagionalità, inizieranno le operazioni preventive per la tutela del benessere animale e il corretto svolgimento dei lavori.

Nello specifico, il progetto prevede:

Ripristino della funzionalità idraulica, attraverso un nuovo sistema di raccolta idrica, in sostituzione della vecchia tubazione, per garantire un efficiente carico e scarico delle acque e salvaguardare la struttura esistente. Sarà inoltre installato un impianto di captazione dell’acqua di falda e incrementato il numero di punti di carico tramite una tubazione ad anello circuminsulare.

Riqualificazione strutturale della Peschiera, con operazioni di bonifica e impermeabilizzazione. Il progetto prevede la raccolta e smaltimento dei fanghi depositati sul fondo, l’idropulizia delle superfici, la riparazione del fondo e il ripristino delle sponde interne, gabbioni e cordoli in muratura.

Potenziamento dell’ecosistema, grazie a diverse azioni volte a creare un ambiente acquatico in salute e sostenibile, che ridurranno la torbidità dell’acqua e minimizzeranno l’impatto delle operazioni di manutenzione. Queste includono l’impianto di alghe ossigenanti, il popolamento con specie ittiche autoctone e l’installazione di supporti ambientali per la nuova biocenosi.

Prima dell’avvio dei lavori strutturali, si procederà allo svuotamento del laghetto e al recupero della fauna presente. Tali attività inizieranno nella seconda settimana di novembre, sfruttando le temperature più basse per ridurre lo stress sugli animali.

In particolare:

Pesci:Il recupero sarà effettuato da personale specializzato dell’Università di Parma, che trasferirà i pesci in sicurezza presso un parco ittico, dove potranno vivere fino alla naturale fine vita.

Tartarughe:La specie sarà recuperata da volontari LIPU e trasportata nel centro autorizzato “CHELONA” dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).

Oche:Saranno accolte presso la fattoria didattica “Gli Amici di Wendy”.

Le attività propedeutiche dureranno circa 12 giorni e saranno svolte in totale sicurezza, con l’adozione di un’area riservata all’interno del parco interdetta al transito. Durante l’esecuzione dei lavori verrà posata una recinzione circostante l’area della Peschiera, munita di apposita cartellonistica informativa.

Questi lavori si inquadrano in un’opera complessiva di valorizzazione del Parco Ducale, che vede, tra i diversi interventi: un potenziamento complessivo dell’illuminazione pubblica, il restauro di Palazzetto Eucherio Sanvitale, la riqualificazione del Muro Farnesiano, l’installazione di una nuova area giochi bimbi e il restauro della Fontana del Trianon che ne prevede il ripristino della funzionalità e la riqualificazione dell’isolotto circostante.

La progettazione dell’intervento è stata affidata allo Studio Telo’ MayFly Srl, con il supporto di esperti in ambito idraulico, architettonico, archeologico e del restauro. Il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, ha collaborato al progetto. Le operazioni, coordinate dal Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Parma, sono state inoltre concordate con il Settore del Benessere Animale.