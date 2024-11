“Parma, abbiamo un problema…” (e non è una percezione).

Con queste parole Pietro Vignali, candidato alle elezioni regionali nella lista di Forza Italia, ha pubblicato sui suoi canali social un video shock che lo ritrae in tuta mimetica ed elmetto mentre porta fuori il cane nel quartiere San Leonardo: “Una provocazione per richiamare l’attenzione sulla spirale di violenza e degrado in cui è piombata Parma come mai prima d’ora“.

