Sorbolo: denunciato 31enne fermato con un coltello a serramanico

Fermato dopo una lite in un bar. La perquisizione personale ha permesso il rinvenimento dell’arma bianca nascosta nei pantaloni.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno denunciato un 31enne straniero, residente fuori provincia, per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Nella tarda serata del 17 gennaio, da Sorbolo Mezzani, sono partite diverse chiamate verso numero di emergenza 112. I segnalanti, preoccupati, descrivevano una situazione di crescente tensione in un bar del paese dove venivano indicati due giovani stranieri coinvolti in un diverbio sempre più animato.

I militari della stazione di Parma Oltretorrente, hanno immediatamente raggiunto il luogo segnalato trovando sul posto i due giovani, un 31enne e un 23enne, ancora coinvolti in una colluttazione fisica.

Durante le operazioni di separazione e identificazione dei due uomini, i militari hanno notato un comportamento particolarmente sospetto da parte del 31enne. Il giovane, visibilmente agitato, continuava a mantenere una mano costantemente in tasca nonostante gli ammonimenti degli operanti, atteggiamento che ha puntualmente insospettito i Carabinieri.

Sottoposti a perquisizione, nascosto in una tasca dei pantaloni del 31 enne, è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo 19 centimetri, mentre in possesso del 23enne è stata rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il 31enne, che non ha fornito ai militari una giustificazione ritenuta valida in riferimento al possesso/porto del coltello, valutate le circostanze di luogo e di tempo, è stato dunque accompagnato nella caserma di via delle Fonderie, dove l’arma, debitamente repertata è stata sottoposta a sequestro.

Al termine dell’operazione, il 31enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto il presunto responsabile del reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il 23enne è invece stato segnalato alla Prefettura di Parma per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro amministrativo della sostanza illecita rinvenuta.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

