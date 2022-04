Parma in Centro, Cittadella per Parma e San Leonardo che verrà: “Più decoro nei quartieri”

“La rinascita di Parma deve ripartire dal basso, dai quartieri della nostra città che sono stati lasciati andare al degrado e all’insicurezza dall’Amministrazione attuale”, a dirlo sono i comitati cittadini “Parma in Centro” “Cittadella per Parma” e “San Leonardo che Verrà” dopo la mancata approvazione della mozione sulla sicurezza di “Per Parma 2032”.

“Il decoro urbano – prosegue “Parma in Centro” – è fondamentale per tornare ad essere attrattivi, per i turisti ma anche per i parmigiani che oggi ai negozi di vicinato preferiscono i centri commerciali perché più accessibili e sicuri. Il degrado proviene da una politica di chiusura indiscriminata, che ha visto proliferare solo accessi notturni con una zona vissuta più di notte che di giorno”.

Nel quartiere Cittadella incuria e scarsa manutenzione sono i principali fattori di degrado. “Parchi, zone verdi, ma anche attrezzature sportive sono stati i primi fattori ad esserne colpiti, e anche laddove (Parco del Dono) sono state installate nuove attrezzature, basta spostarsi di pochi metri per accorgersi di come scarsa pulizia, assenza di cestini, poca illuminazione siano le concause dell’insicurezza che ha raggiunto anche un quartiere che sembrava esserne immune. Puoi camminare per tutto il quartiere senza incontrare un rappresentante dell’ordine, ma ne senti la necessità”, spiega la presidente del Comitato.

“La Polizia Locale, ma anche l’utilizzo delle associazioni di volontari delle Forze dell’Ordine sono presidi importanti per i quartieri. I cittadini – conclude il “San Leonardo che verrà” – devono potersi sentire tranquilli nel vivere i quartieri in tutte le ore del giorno. Parchi e zone che oggi sono in mano allo spaccio, devono essere restituite ai parmigiani e ai turisti, in un progetto di riqualificazione che coinvolga tutti i nostri quartieri. Con la lista civica “Per Parma 2032″ stiamo lavorando a questo”.

Comitato Parma In Centro