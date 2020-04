Passeggiata genitore – figli minori: no di Conte e Venturi

C’è un po’ di confusione sulla possibilità di un genitore fare attività motoria con i propri figli minori in prossimità della propria abitazione.

Lunedì una circolare del Ministero degli Interni consentiva esplicitamente questa attività. (leggi)

Ieri questa circolare è stata smentita dal Premier Conte che ha dichiarato che “non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l’accompagno di un bambino. Ma non deve essere l’occasione di andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive“.

Anche il commissario regionale all’emergenza Coronavirus Sergio Venturi non apprezza la Circolare di cui dichiara nulli i suoi effetti in Emilia Romagna: “In questo caso non abbiamo contribuito alla decisione del Governo. Si è trattato di una decisione autonoma presa dal Ministero dell’Interno. Serve coerenza nei provvedimenti come quella dimostrata dalla nostra Regione. In Emilia Romagna non cambia nulla.”