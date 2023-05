Pd Parma: “Siamo soddisfatti per la nomina del nuovo Cda delle Fiere”

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma, composto da professionisti di grande spessore nel settore, rappresenta un’ottima notizia per il nostro territorio.

Auguriamo un buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio di Amministrazione e al nuovo presidente Prof. Franco Mosconi, nonché un ringraziamento per il lavoro svolto al prof. Gino Gandolfi e a tutto il consiglio di amministrazione uscente.

Siamo certi che le competenze e l’esperienza del Prof. Mosconi e di tutto il nuovo Consiglio contribuiranno a rafforzare e a sviluppare ulteriormente le attività fieristiche nel nostro territorio.

Le Fiere di Parma si pongono come un motore di crescita economica, un catalizzatore di innovazione e uno strumento per promuovere le eccellenze locali a livello nazionale e internazionale. Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà consolidare la posizione di riferimento di Parma nel panorama fieristico nazionale e non solo, offrendo servizi ed eventi di alta qualità e creando opportunità per l’intero tessuto produttivo del territorio.

Partito Democratico Parma