Pizzarotti contro la burocrazia: “E’ indecente che gli italiani non abbiano ancora ricevuto la cassaintegrazione. Se dipendesse dal Comune non lo permetteremmo”

“Sono diversi i parmigiani che mi scrivono: “sindaco, ho fatto richiesta di cassintegrazione ma non ricevo niente da marzo”.

EPenso che sia letteralmente una vergogna, e utilizzo un eufemismo. Fa ancora più rabbia perché, da sindaco, non posso fare nulla.

Il massimo che posso rispondere è: se dipendesse dal Comune non lo permetteremmo. Ma purtroppo non dipende dal Comune. Dipende dalla burocrazia, che in Italia non permette nulla. Nulla.

È una indecenza che italiani in difficoltà non vedano garantiti ciò che viene concesso loro, in un momento di estrema difficoltà economica. Inaccettabile.

Servono pochi annunci, nessuna promessa eclatante, né grandi eventi di rilancio del Paese. Serve che le cose funzionino al meglio ed è sufficiente farle funzionare in silenzio.

La prima riforma in Italia deve essere quella sulla burocrazia.

Ora si faccia in modo di far arrivare gli aiuti a queste persone: hanno diritto di vivere come chiunque altro.”

Lo scrive il sindaco Federico Pizzarotti su Facebook.