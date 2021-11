Pizzarotti su classifica Italia Oggi: “Parma è la città dove si vive meglio in Italia”

Le grandi città del Nord scalano la classifica della qualità della vita 2021.

Lo stabilisce la classifica 2021 sulla qualità della vita di Italia Oggi.

Non a caso al primo posto si posiziona Parma, che guadagna ben 39 posizioni rispetto allo scorso anno. Un importante balzo in avanti lo fanno anche Torino, Milano, Trieste, Bologna e Firenze. Al contrario le realtà più piccole, e non solo quelle del Sud, sembrano quest’anno scivolare lungo un piano molto inclinato.

Dichiara il sindaco Pizzarotti: “Parma è la città italiana dove si vive meglio in Italia, tornata prima in classifica nella qualità della vita. Un lavoro meticoloso e importante, riflesso di tante riforme attuate in questi anni, dall’aumento della raccolta differenziata alla crescita del verde pubblico, dalla rigenerazione di spazi degradati e inutilizzati al miglioramento della mobilità dolce. Mi piace pensarla come una città ritrovata, partita da un enorme default economico e ora una delle città più solide a livello economico. Questo, però, non è un punto di arrivo ma di partenza, per una città sempre più a vocazione europea e con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Considero la classifica, come sempre, anche quando non sorridono, un trend: che siamo primi oppure no, ciò che conta è il lavoro svolto, l’impegno e la dedizione dedicate alla città.”