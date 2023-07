Poste Italiane ricerca consulenti finanziari in provincia di Parma

Poste Italiane ricerca in provincia di Parma laureati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. Nei 114 Uffici Postali della provincia sono oltre 50 i consulenti finanziari che quotidianamente, grazie alle loro competenze tecniche e commerciali, assistono il cliente nelle sue scelte offrendogli il prodotto più adatto alle sue esigenze in un rapporto di continua fiducia e piena trasparenza. Tra questi anche Silvia Zichittella, 25 anni e dipendente di Poste Italiane da gennaio 2022.

“Dopo aver conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale – racconta Silvia – ho continuato il percorso di studi presso l’Università di Parma, specializzandomi in amministrazione e direzione aziendale. Successivamente ho fatto una breve esperienza lavorativa nel mondo dell’istruzione per poi cercare un lavoro che mi permettesse non solo di pensare al futuro con più fiducia e tranquillità ma anche di mettere a disposizione delle persone le nozioni apprese”.

“Una volta superato il percorso di selezione e i colloqui con i responsabili risorse umane – continua Silvia – ho iniziato un periodo di formazione e affiancamento in sala consulenza, per poi rivestire oggi il ruolo di specialista consulente finanziario mobile che mi vede impegnata nella vendita e nel collocamento di strumenti finanziari dedicati ai clienti del segmento retail in diversi uffici postali della provincia di Parma”.

“Poste Italiane mi ha dato la possibilità di capire cosa significa vivere un ambiente di lavoro inclusivo, questo avviene quando sei circondato da colleghi e responsabili di livello che oltre ad aiutarti a crescere professionalmente ti migliorano come persona. Fattori che rendono l’ufficio postale e la sala consulenza un luogo di relazione incentrato all’ascolto, alla conoscenza delle necessità dei clienti riuscendo a individuare insieme a loro la migliore soluzione” – conclude Silvia.

È possibile inviare la propria candidatura (entro lunedì 4 settembre) tramite la pagina web https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html. Il candidato ideale, laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Per il quarto anno consecutivo Poste Italiane si conferma così tra i migliori datori di lavoro secondo il Top Employers Institute grazie alle sue politiche di valorizzazione delle risorse umane basate sui principi di benessere dei dipendenti, equità e merito.