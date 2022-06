PRC e Partito Comunista Italiano: “Buon risultato di Bui. Avanti con Potere al Popolo!”

Le segreterie provinciali di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano si sono riunite congiuntamente per valutare il risultato elettorale delle elezioni comunali di Parma. Hanno espresso un giudizio positivo sul risultato ottenuto dalla coalizione che ha sostenuto Andrea Bui.

La campagna elettorale ha consentito di imporre all’attenzione una serie di temi di interesse sociale che sarebbero stati altrimenti esclusi dal dibattito.

PRC e PCI colgono l’occasione per ringraziare gli elettori e le elettrici che si sono espresse per una chiara alternativa alle varie proposte di restaurazione ed in particolare coloro che hanno sostenuto direttamente la nostra lista comune.

Dal voto, anche consapevoli dei limiti che si sono evidenziati nella nostra campagna elettorale, nonostante l’impegno di candidati e militanti, traiamo l’indicazione della necessità di una più attiva presenza sul territorio cittadino a sostegno di una politica che abbia come asse fondamentale l’intreccio tra giustizia sociale e giustizia ambientale.

Ci impegniamo a lavorare unitariamente in tale direzione fin dalle prossime settimane confrontandoci con Potere al Popolo e con tutti coloro che si sono riconosciuti nel nostro programma.

Riteniamo infatti che sia necessario rispondere alla richiesta di lavoro comune che viene da tutti e tutte coloro per i quali il cambiamento non è solo uno slogan elettorale ma una concreta esigenza legata alle condizioni della vita quotidiana. In un contesto che tra guerra, inflazione, pericoli di recessione economica, crisi ambientale, si delinea sempre più difficile per le classi popolari, i lavoratori e le lavoratrici.

Segreterie provinciali Partito della Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano – Federazioni di Parma