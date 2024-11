Presepe in Oltretorrente: domenica 1° dicembre inaugurazione con musici e sbandieratori 

Domenica 1 dicembre sarà un pomeriggio di festa per l’Oltretorrente che si prepara al Natale. Come da tradizione, ormai quasi trentennale, inaugurerà la Mostra dei Presepi nel Chiostro della SS. Annunziata la cui realizzazione ed organizzazione è curata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Parma. Quest’anno si aggiungerà anche il Presepe in Oltretorrente, realizzato all’interno di una casetta in legno e posizionato a fianco della Chiesa SS. Annunziata (lato Borgo Fornovo). La natività, realizzata sempre dai presepisti dell’associazione, rimarrà visibile fino al prossimo 6 gennaio. “Ci auguriamo – commentano i soci dell’Associazione, fondata nel 1969 – che il presepe dell’Oltretorrente possa diventare una proposta di attrazione culturale e che cittadini e turisti, nel venire a vederlo, abbiamo modo di riscoprire e rivalutare il quartiere e il suo tessuto socio-economico”.

L’inaugurazione del presepe in Oltretorrente e della XXIX edizione della Mostra dei Presepi nel Chiostro si terrà domenica 1 dicembre alle ore 16.00. Parteciperanno gli sbandieratori della Compagnia Araldica Città di Parma, insieme ad alcuni rievocatori in costume storico di Porta San Francesco. Il corteo con gli sbandieratori partirà alle 15.30 in Piazzale Barbieri e, attraverso le strade dell’Oltretorrente, arriverà alle 16.00 nel piazzale antistante la Chiesa SS.Annunziata dove si terrà l’esibizione che precederà il taglio del nastro.

La cittadinanza è invitata a partecipare