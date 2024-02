Progetto per nuova pista ciclabile da 2,3 km fra Parma e Montechiarugolo

Al fine di promuovere una mobilità urbana sempre più sostenibile, il Comune di Parma e il Comune di Montechiarugolo si alleano per l’estensione di una pista ciclabile che arrivi a connettere Montechiarugolo e Pilastrello.

Questo progetto, a cui la Regione Emilia-Romagna contribuirà con un finanziamento di 1milone e 3mila euro, mira ad allungare la pista ciclabile esistente da Monticelli Terme a Montechiarugolo attraverso un nuovo tratto interprovinciale.

La creazione di questo nuovo percorso ciclabile contribuirà a ridurre l’impatto ambientale e a favorire un trasporto più eco-friendly, migliorando la connettività tra le aree urbane e promuovendo uno stile di vita attivo e salutare per i cittadini.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “La realizzazione della nuova pista ciclabile è un progetto importante che conta su un finanziamento significativo della Regione. La sua attuazione ci conferma la necessità di investire su collegamenti ciclabili anche a livello interprovinciale. Da questo punto di vista, il Comune di Parma ha lavorato molto negli ultimi anni sul tessuto urbano e punta sullo sviluppo della rete di piste ciclabili anche nelle frazioni. La nuova pista ciclabile è un esempio molto positivo di collaborazione tra enti, in questo caso, tra il Comune di Parma ed il Comune di Montechiarugolo. Essa rappresenta un modello anche per interventi analoghi sul nostro territorio a fronte dell’intercettazione di nuovi finanziamenti”.

“Il progetto di ciclo pedonale che è stato finanziato dalla Regione è una richiesta che da anni i cittadini fanno alle nostre amministrazioni e finalmente, grazie alla collaborazione dell’amministrazione di Parma, riusciamo a concretizzare. Non ci siamo voluti accontentare di questo collegamento, ma abbiamo inserito il tratto che collegherà Parma, Monticelli Terme e Montechiarugolo al fronte reggiano e, quindi, al mancante pezzo del ciclo pedonale. Così facendo svilupperemo un progetto ampio di promozione turistica e di fruibilità per i cittadini di Parma e di Montechiarugolo, utile a tutto il territorio. Ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione l’amministrazione di Parma, il sindaco Michele Guerra, l’assessore Borghi, lo staff del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna per aver è riconosciuto la strategicità di questo progetto” commenta Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo.