Quartieri in Festa 2024: cinquemila euro raccolti con le cene solidali per associazioni del territorio

La seconda edizione di “Quartieri in festa” ha permesso di raccogliere cinquemila euro che, ieri pomeriggio, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri Daria Jacopozzi e la Presidente di ACER Loretta Losi hanno consegnato a quattro associazioni del territorio per sostenere progetti di cooperazione internazionale.

Dopo il successo della prima edizione, l’autunno scorso è tornata “Quartieri in festa”, la rassegna dal Comune di Parma-Assessorato ai Quartieri, Partecipazione e Rapporti con il Terzo Settore che ha animato i quartieri Pablo, Montanara, San Leonardo, Oltretorrente e Lubiana-San Lazzaro, con l’intento di promuovere il senso di comunità e solidarietà.

L’evento ha coinvolto circa duecentocinquanta associazioni del territorio; è stato organizzato da Edicta, col supporto di numerosi partner, tra cui ACER che ha messo a disposizione i cortili dei palazzi di edilizia residenziale per iniziative legate alla rassegna.

Nell’ambito di “Quartieri in Festa” sono state organizzate le “cene solidali” per raccogliere fondi da destinare ad associazioni che, con i loro progetti, sostengono la cooperazione internazionale e la cittadinanza globale. La rassegna conferma, così, la sua vocazione a promuovere l’educazione alla cittadinanza globale che, attraverso le associazioni, arriva capillarmente nei quartieri cittadini, con una prospettiva sia locale sia internazionale, in coerenza con il progetto CO.DI.RE: COnsapevolezza, DIalogo, REsponsabilizzazione per un nuovo modello di Educazione alla Cittadinanza Globale (bando AICS), in cui il Comune è particolarmente impegnato.

Le cene solidali hanno permesso di raccogliere cinquemila euro che oggi sono stati consegnati a Caritas Children per oltre quaranta progetti di adozione a distanza, a Parma per Franco Masini in Sudan per sostenere l’Ospedale di Emergency di Khartoum (dove opera il cardiologo parmigiano), a Raggi di Speranza per una progettualità di adozioni a distanza in Kenya e a Tsiry Parma per attività di forestazione e biodiversità in Madagascar.

“Le cene solidali – ha dichiarato il Sindaco Guerra – sono state un’importante occasione di vitalità per i nostri quartieri e per la città, accompagnate da uno scopo benefico che qui oggi celebriamo. Continueremo a portare avanti Quartieri in festa perché crediamo che Parma meriti queste opportunità di convivialità in ognuno dei suoi quartieri”.

“La scelta di abbinare ad ogni cena solidale un destinatario di Cooperazione Internazionale va nella direzione di portare nei quartieri la cultura della cittadinanza globale – ha dichiarato l’assessora Daria Jacopozzi – Il quartiere potrà, se vorrà, costruire nel tempo una particolare alleanza coi Paesi e sostenere progetti che sono realizzati dal Comune di Parma”.

“La partecipazione di Acer alla rassegna “Quartieri in festa” ha contribuito a creare momenti di importante relazione tra i cittadini e i loro abitanti. Un modo per fare comunità, stare insieme e conoscersi divertendosi – ha dichiarato la Presidente di Acer Loretta Losi – Lo abbiamo fatto anche proponendo spettacoli e iniziative ospitate nei nostri spazi, cercando di contribuire a perseguire un fondamentale processo di integrazione”.