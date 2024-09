Raccolta rifiuti, Folli e Pinto (EP): “Si attivi il sistema informativo duale”

Un recente reportage del quotidiano francese “Le Monde”, pubblicato nell’ambito della serie di inchieste denominate “Réparer la terre” ha indicato Parma come modello di eccellenza per i risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti. Un motivo di orgoglio per tutti noi, che però non ci deve frenare nell’introduzione di innovazioni che possano migliorare ulteriormente il sistema.

Rispetto ad esempio alle segnalazioni di abbandono o mancata raccolta dei rifiuti che spesso popolano le pagine dei social e della stampa locale, una soluzione efficace sarebbe quella del sistema di monitoraggio dei mezzi dedicati alla raccolta. Questo sistema è infatti previsto negli obblighi assunti da Iren Ambiente con la gara vinta nel 2023, indetta Atersir nel settembre 2017.

Non a caso, nella fase di definizione dei requisiti, l’allora assessore Gabriele Folli aveva richiesto l’introduzione di uno strumento ritenuto che garantisse trasparenza e visibilità ai comuni: il sistema informativo duale.

Si tratta di una piattaforma online che mappa in tempo reale tutti i mezzi della raccolta e della pulizia strade, consultabile dal gestore per rispondere alle richieste dei cittadini e dai tecnici del Comune e per monitorare il corretto svolgimento del servizio. Questo sistema è già in funzione da anni nel comune di Milano nella Sala Operativa di AMSA (gestore locale della raccolta rifiuti) che l’assessore Folli insieme ai tecnici aveva visitato nel settembre 2016.

Le lamentele dei cittadini per il mancato passaggio dei mezzi, lo svuotamento dei cestini o la mancata raccolta di rifiuti sono frequenti. Senza un sistema di monitoraggio moderno ed efficace, è difficile accertare se i disservizi siano reali o meno. La digitalizzazione del servizio permetterebbe inoltre di essere più rapidi ed efficaci nella risposta alle segnalazioni di abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti.

Un sistema di monitoraggio efficiente è fondamentale per migliorare la qualità del servizio di raccolta rifiuti e per garantire ai cittadini di Parma un servizio sempre più efficiente e puntuale.

Effetto Parma chiede dunque ad Iren e ad Atersir di attivare quanto prima il sistema informativo duale.



Effetto Parma

Gabriele Folli, delegato di Effetto Parma alla Sostenibilità

Oronzo Pinto, capogruppo in Consiglio Comunale