Residenza per anziani Ines Ubaldi: al via il progetto esecutivo di riqualificazione, stanziati 5 milioni e 700 mila euro

È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica della residenza per anziani Ines Ubaldi di via Ravenna, per un investimento complessivo di 5 milioni e 700 mila euro.

L’intervento, separato come cantiere in due distinte fasi al fine di recare il minor disagio possibile agli ospiti della struttura, è finalizzato a garantire la massima sicurezza strutturale dell’edificio, il suo adeguamento ai più performanti standard di efficientamento energetico e, in particolare, a migliorare la qualità della vita degli anziani che abitano la residenza situata nel quartiere San Leonardo.

“Oggi – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesco De Vanna – abbiamo approvato un progetto molto importante perché incentrato sulle esigenze di cura delle persone più fragili: la Casa Residenza Anziani “Ines Ubaldi” è una delle maggiori strutture comunali a vocazione socio-assistenziale, ospita 52 persone in condizioni di fragilità e rappresenta un polo fondamentale anche per l’erogazione dei servizi domiciliari”.

“In una società in rapida trasformazione e con una popolazione anziana progressivamente più vasta – ha proseguito De Vanna – anche il Comune deve contribuire a rafforzare e rilanciare la qualità dei servizi e dei luoghi in cui sono erogati. Nell’ottica di promuovere un benessere generale e intergenerazionale l’amministrazione oltre a proseguire il programma Scuole sicure avvia un percorso simile per le strutture socio-assistenziali al fine di garantire presidi sociali accoglienti, adeguati ai più avanzati standard qualitativi ed efficienti dal punto di vista energetico.

“In questo modo facciamo di Parma una città più giusta e più inclusiva, nel rispetto dei bisogni di tutti. Ringrazio Parma Infrastrutture per questo importante lavoro di progettazione e di coordinamento amministrativo – ha concluso De Vanna”.



L’assessore alle Politiche Sociali, Ettore Brianti, ha sottolineato: “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del progetto e l’imminente avvio dei lavori di riqualificazione della struttura Ines Ubaldi, gestita dalla Coop Aurora Domus. Si tratta di un importante intervento destinato a migliorare non solo gli spazi per gli ospiti della residenza protetta ma anche il centro diurno, gli appartamenti protetti e gli spazi del servizio domiciliare anziani. Una riqualificazione che migliorerà anche la qualità lavorativa degli operatori. Infine cercheremo di eseguire i lavori ponendo particolare attenzione, per non creare disagio agli ospiti e ai loro famigliari, che ringraziamo per la comprensione e collaborazione”.



I lavori saranno finanziati per la cifra di 1.386.308 euro dal PR FESR 2021 – 2027 (Programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale) e per la restante parte saranno sostenuti da Parma Infrastrutture, che realizzerà le operazioni.



Il progetto nasce principalmente per corrispondere agli standard di efficientamento energetico previsti dal bando Regionale, ovvero all’obiettivo di ottenere Edifici Nzeb (Nearly zero energy building” edifici a consumo energetico quasi nullo).



L’amministrazione comunale con la sua società Parma Infrastrutture non si è però fermata a quest’unico e importante obiettivo, stante il programma messo in atto di rinnovamento degli edifici a destinazione sociale e, decidendo appunto di concentrare risorse per elevare il livello di sicurezza e di comfort per gli ospiti.



Il progetto, che comprende quindi sia gli interventi per la sicurezza sismica che per l’adeguamento energetico, consentirà di riqualificare l’edificio considerando alcuni fondamentali pilastri programmatici e esecutivi quali la necessità di risolvere le problematiche di comfort ambientale per gli ospiti, particolarmente evidenti e sentite nel periodo estivo, ponendo particolare attenzione all’aspetto del risparmio energetico, soprattutto in relazione alle notevoli dimensioni del fabbricato.



Inoltre ci sarà la possibilità di aumentare la performance energetica dell’edificio e raggiungere un ottimo livello di risparmio energetico, sostituendo l’attuale copertura con un pacchetto coibente più efficiente, rinnovando i serramenti e agendo in generale su tutto l’involucro della struttura;



Sarà posto rimedio alle forti infiltrazioni piovane dalle coperture, migliorando al contempo la performance termica del tetto e ammodernato l’attuale impianto fotovoltaico esistente estendendolo a quasi la totalità superficie coperta utile.

Nell’insieme si tratta di interventi volti al miglioramento del comfort interno, grazie a un completo rinnovamento impiantistico nel rispetto dei migliori standard attuali e, a una ristrutturazione completa di tutti gli spazi interni, questo per riconsegnare a fine lavori una struttura nuova e attuale da ogni punto di vista.