Resilienti2020, i protagonisti dell’emergenza covid durante il primo lockdown sui manifesti lungo le strade della città. L’Assistenza Pubblica di Parma: “Ci sarà anche il nostro Comandante Filippo Mordacci”

“Resilienti2020 è un bellissimo progetto di comunicazione con l’obiettivo di portare alle persone il racconto e la memoria dei parmigiani protagonisti dell’emergenza covid19 durante il primo lockdown di marzo 2020.

Da lunedì vedremo le foto del progetto affisse per le strade di Parma, compresa questa che raffigura il nostro Comandante del Corpo Militi Volontari Filippo Mordacci. Cliccando sul link è possibile leggere l’intervista (LEGGI) che trasmette le sensazioni vissute all’inizio dell’emergenza covid-19. Foto di Pietro Gerboni, testo di Mariachiara Illica Magrini.”

“Questa foto di Filippo che si rimbocca le maniche è l’emblema di come tutti i nostri volontari abbiano dato il massimo per fronteggiare l’emergenza, in condizioni certo non semplici. A tutti i volontari della Pubblica va il mio personale grande ringraziamento” scrive su Facebook Luca Bellingeri, presidente della Pubblica di Parma. “Un ringraziamento speciale va a Filippo e a tutte quelle persone che nell’ombra hanno lavorato incessantemente per garantire la sicurezza dei volontari, per coordinare i servizi e perché la Pubblica fosse ancora una volta la Pubblica nel cuore dei parmigiani.”