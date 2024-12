Roberto Riva Cambrino torna alla guida della Polizia Locale di Parma, Usai rientra alla Polizia di Stato

Roberto Riva Cambrino rientra in servizio al Comune di Parma, da cui era in aspettativa, dopo l’importante esperienza come comandante della Polizia Locale di Modena.

Con il rientro di Riva Cambrino, dirigente di ruolo, il Comune di Parma, in accordo con l’attuale comandante della Polizia Locale Enrico Usai, ha predisposto la sua riassegnazione al suo servizio in forza alla Polizia di Stato. Usai era diventato Comandante della Polizia Locale con un articolo 110 e si era temporaneamente distaccato dal suo ruolo in Questura.

“Ringrazio Enrico Usai per l’importante operato e le innovazioni che ha portato con impegno e dedizione in questi due anni alla guida della Polizia Locale, in un rapporto sempre positivo e fattivo con l’amministrazione. Sono certo che Roberto Riva Cambrino saprà imprimere, in questo solco, qualità, competenza ed esperienza su un Corpo e una città che già conosce e gli auguro un buon lavoro – commenta Michele Guerra, sindaco di Parma”.

“In questi due anni con il Comandante Usai, che ringrazio, abbiamo affrontato una fase molto delicata di riorganizzazione e consolidamento del Corpo. In particolare abbiamo avviato il progetto della sicurezza di prossimità istituendo la figura dell’agente di comunità in centro, in San Leonardo, al Pablo e in quartiere Oltretorrente. L’avvicendamento con il comandante Riva Cambrino, che ha già avuto una importante esperienza nella nostra città, ci consentirà di proseguire su questo percorso migliorando progressivamente sempre di più la presenza e la visibilità dei nostri agenti, oltre che la qualità del loro servizio a favore della cittadinanza -commenta Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità”.

Riva Cambrino proseguirà il lavoro sul consolidamento del corpo che ha visto, negli ultimi due anni, l’innesto di 40 nuovi agenti, la promozione degli agenti di comunità e di importanti progetti di rinnovamento tecnologico della sala operativa e altri strumenti di innovazione dei servizi.