Ruba borse e oggetti di valore su un treno dell’alta velocità: arrestato anche grazie alla Polfer di Parma

Al termine di un’indagine lampo la Polizia Ferroviaria di Parma e di Bologna, con il prezioso ausilio fornito dal personale delle due maggiori imprese ferroviarie, ha rintracciato ed arrestato il presunto responsabile di una serie di furti compiuti a bordo di un treno Italo.

I fatti risalgono a sabato 13 luglio scorso quando il capotreno del convoglio Italo 8919, durante la sosta nella stazione AV di Bologna, ha notato un uomo, con fare sospetto e con diversi bagagli griffati al seguito, mentre scendeva frettolosamente dal treno; subito dopo, al momento della ripartenza, due viaggiatori si sono accorti che qualcuno aveva rubato i loro preziosi bagagli.

Il personale NTV ha subito contattato il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria di Bologna che, grazie alla visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza, ha individuato il sospetto autore del furto e ne ha seguito tutti gli spostamenti fino a che è stato visto salire a bordo di un treno regionale diretto a Milano.

Ha quindi immediatamente interessato il capotreno di quest’ultimo convoglio che, poco dopo, ha individuato a bordo la persona segnalata e, senza mai perderla di vista, ha costantemente aggiornato telefonicamente la centrale della Polfer dei suoi movimenti. Nel frattempo gli agenti hanno allertato i colleghi della Polizia Ferroviaria di Parma.

All’arrivo nella città ducale gli agenti sono saliti a bordo treno ed hanno bloccato il presunto autore del furto, ancora in possesso di parte della refurtiva. Mancavano all’appello i documenti d’identità delle vittime ed un “Ipad”, rivelatosi prezioso perché dotato di rilevatore GPS che lo localizzava nella stazione ferroviaria di Anzola dell’Emilia (BO).

Gli agenti della Polfer di Bologna si sono subito recati ad Anzola dove, oltre all’Ipad è stato possibile recuperare anche i documenti ad altri oggetti personali provento di furto, il tutto successivamente restituito ai legittimi proprietari. Il valore stimato della refurtiva (borse ed accessori di marchi quali tra gli altri Louis Vitton, Dior, Gucci, Berluti, Armani) è di diverse migliaia di euro.

Il presunto autore dei furti, già gravato da diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condotto presso il carcere di Parma e nella mattinata odierna accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida, durante la quale ne è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

Questura di Parma