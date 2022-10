Ruba un tablet in un ristorante cinese di viale Fratti: denunciato

Ieri pomeriggio personale della Polizia di Stato è intervenuto in Viale Fratti, presso un ristorante cinese, a seguito di richiesta di intervento pervenuta su utenza 113 da parte di un cliente del ristorante, per furto di un tablet.

Il richiedente in linea con l’operatore 113, riferiva di essersi messo all’inseguimento dell’autore del furto, un uomo di circa 40 anni con giubbotto nero e jeans, che poco prima aveva rubato un tablet dal ristorante dove aveva pranzato.

In Piazzale Salvo d’Acquisto, la volante individuava il richiedente, un uomo 34enne che insieme alla proprietaria del locale, indicava l’autore del furto presente sul posto.

Nel ricostruire l’accaduto, il richiedente riferiva ai poliziotti intervenuti che verso le 14.20 mentre stava fumando una sigaretta all’esterno del ristorante, apprendeva dalla responsabile del ristorante, che poco prima un cliente dopo aver pranzato, si era allontanato dal ristorante senza pagare il conto portando via un tablet che si trovava su un tavolino del locale. L’uomo inseguito sia dal richiedente che dalla responsabile del ristorante, veniva fermato in una via limitrofa, e in questo frangente riconsegnava il tablet alla proprietaria.

Invitato da quest’ultima anche a saldare il conto del pranzo, questi si rifiutava, asserendo di non aver soldi. Il richiedente aggiungeva inoltre che il fuggitivo allo scopo di guadagnarsi la fuga lo aveva afferrato per la maglietta strattonandolo.

L’autore del furto, un 40enne italiano privo di documenti, dopo essere stato portato in Questura e fotosegnalato è stato denunciato alla competente A.G. per il reato di tentato furto aggravato e insolvenza fraudolenta.

Questura di Parma