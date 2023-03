Ruba vestiti per un valore di 1200 euro all’outlet di Fidenza: 22enne arrestato

Ruba i vestiti in alcuni negozi del Fidenza Village e viene arrestato in flagranza. Protagonista della vicenda un 22enne residente in provincia di Lecco con diversi precedenti di polizia.

L’accusa è di furto aggravato. Ieri pomeriggio è arrivato al centro commerciale con l’idea di rubare. Per prima cosa ha girato per diversi negozi di marca e poi, è passato all’azione ritornando all’interno degli esercizi visitati prelevando i capi di vestiario, li ha indossati sotto ai suoi e staccato l’antitaccheggio con delle tronchesine. I movimenti e gli spostamenti del 22enne sono stati notati dal personale della vigilanza che ha chiamato i Carabinieri della Stazione di Fidenza che lo hanno fermato nel parcheggio. Tutta la merce per un valore di oltre 1200 euro è stata restituita ai proprietari mentre il ragazzo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane per i suoi precedenti specifici di furto, con il medesimo modus operandi, all’interno degli outlet è sottoposto alla misura del Divieto di Ritorno nel Comune di Novi Ligure (AL) e Serravalle Scrivia (AL).

Comando Provinciale Carabinieri d Parma