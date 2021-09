Sabato 2 ottobre “Pedalata alla scoperta dei murales di Parma”

Continuano gli appuntamenti di “Around Banksy” il palinsesto di eventi che celebrano l’arte di strada cittadina da settembre 2021 a gennaio 2022, collegato alla mostra “Banksy. Building castles in the sky”. Sabato 2 ottobre, con partenza alle 15:15 da Piazza Garibaldi, è in programma il tour in bicicletta alla scoperta di alcuni murales cittadini organizzato da FIAB Parma Bicinsieme e Comune di Parma. Sabato 2 ottobre, con partenza alle 15:15 da Piazza Garibaldi, è in programma il

La visita sarà accompagnata dalla guida Marcella Cilona, volontaria di Parma 2020+21, il ritrovo è fissato per le ore 15:00, muniti della propria bicicletta, in Piazza Garibaldi (lato via Farini all’altezza del totem di “Around Banksy”).

Per partecipare è necessaria la prenotazione utilizzando l’APP Parma 2020. Parteciperanno, con le loro biciclette attrezzate, anche i soccorritori della Croce Rossa Italiana del Comitato di Parma che forniranno eventuale assistenza sanitaria durante tutto il tragitto.

E’ previsto un contributo assicurativo RC e infortuni di 4 euro (2 euro per iscritti FIAB).