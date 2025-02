Sala Baganza, “Come rubare i colori al vento”: laboratorio creativo per ragazzi

Ti sei mai chiesto come catturare il vento e i colori che porta con sé? Se hai dai 13 ai 19 anni e ti piace sperimentare e creare, allora abbiamo quello che fa per te: il laboratorio creativo “Come rubare colori al vento”, realizzato dall’Associazione Anellodebole, in cui gioco, teatro e fotografia si intrecciano per dare spazio alla tua fantasia e farti vivere Sala Baganza in modo nuovo.

L’appuntamento è al Circolo Arci Enigma (Via Garibaldi, 1 – Sala Baganza), dove dal 3 marzo al 5 maggio 2025, ogni lunedì dalle 16:30 alle 18, ci sarà spazio per divertirsi, fare teatro ed esplorare il territorio con foto e video. Sperimenteremo insieme una nuova forma di comunicare e di collaborare, con l’opportunità di stringere nuove amicizie riscoprendo il piacere di stare insieme lontano dai social media e dal mondo virtuale, attraverso relazioni reali.

“Come rubare i colori al vento”, realizzato in collaborazione con il Comune di Sala Baganza e i giovani del Circolo Enigma, è il frutto di un’idea nata nell’ambito dell’Osservatorio Permanente per le Politiche Giovanili dell’Unione Pedemontana Parmense e rientra tra le iniziative di “Sogna Ragazzo Sogna”, il progetto di Azienda Pedemontana Sociale realizzato con il contributo del Piano Operativo “GECO 13 – Giovani Evoluti e Consapevoli”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e dalla Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni e iscrizioni puoi rivolgerti ad Anellodebole, telefonando ai numeri 349 2723007 e 347 3192988, oppure inviando una mail all’indirizzo associazioneanellodebole@gmail.com.