Salone del Camper 2022, dal 10 al 18 settembre

Pochi giorni ci separano dall’inaugurazione del tredicesimo Salone del Camper che si terrà dal 10 al 18 settembre alle Fiere di Parma in via Baganzola e a cui parteciperà il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. L’evento, assai seguito, con numeri in crescita ad ogni edizione, è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia.

Vi partecipano ogni anno i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della componentistica e dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio.

Alcuni numeri sulla tredicesima edizione del Salone del camper: 300 espositori, 15 paesi rappresentati, 5 padiglioni, 41 brand di produttori, 4 aree tematiche, 100.000 metri quadrati di spazio espositivo.

Questi elementi aiutano a comprendere il valore di un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper life-style, secondo per importanza a livello europeo.

La manifestazione si compone delle quattro aree tematiche:

Caravan e Camper: una ricca esposizione di veicoli ricreazionali, con tutti i più importanti brand del settore

Shopping: un’area in cui trovare prodotti per i piccoli spazi, adatti a ogni esigenza

Accessori: area dedicata ad accessori per il campeggio

Percorsi e Mete: luoghi e destinazioni ideali per il turismo all’aria aperta e una ricca proposta di prodotti editoriali sulla vacanza itinerante

Tra i brand presenti al Salone del Camper l’azienda italiana, sita a Rivarolo Mantovano a venti chilometri da Parma, e leader di settore delle tende da auto: Autohome. Dai primi esemplari di tenda da inserire sul tetto dell’auto brevettati e presentati al pubblico da Autohome nel 1958 sono trascorsi oltre sessant’anni; l’azienda mantovana, realtà produttiva e commerciale, è cresciuta progressivamente fino a conquistare i mercati internazionali e posizionarsi ai vertici del proprio settore. Un’espansione che continua tuttora, in particolare negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Corea ed Islanda. Queste affermazioni in mercati molto esigenti in fatto di outdoor, stanno confermando la grande vitalità e professionalità del marchio italiano divenuto il più famoso al mondo nella progettazione e produzione di roof tents. Oggi Autohome significa sette linee di prodotto, con 70 tipologie di diverse di equipaggiamenti e una vastissima gamma di accessori. Autohome ha trasformato l’idea di viaggio in auto e consolidato un principio nuovo di raid avventura e vacanza in libertà, ponendoli all’interno di un vero e proprio stile di vita. Preferire una tenda da tetto è una scelta di indipendenza per un viaggio o una vacanza all’insegna della massima libertà di movimento e per “fare campo” con il proprio veicolo ovunque ci si trova. Tutto ciò facendo i conti con una soluzione alla portata di tutte le tasche; una valida alternativa a chi non può permettersi l’acquisto di un camper o di un caravan ma che non vuole rinunciare a una vita dinamica e a un turismo itinerante.

Tommaso Villani