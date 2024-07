Salso: denunciato 24enne per detenzione di marjuana

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno effettuato servizi a carattere straordinario su tutto il territorio di competenza, con particolare attenzione alla c.d. fascia pedemontana, fra i comuni di Sala Baganza e Felino. I controlli, effettuati dalle pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Radiomobile dipendenti dalla Compagnia salsese, hanno riguardato in via straordinaria soggetti e veicoli di interesse operativo, e si sono altresì focalizzati sul contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti ed al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti numerosi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione, che hanno permesso di identificare decine di automobilisti e persone a piedi.

Nel corso del servizio una pattuglia dei Carabinieri di Sala Baganza, in località Poggio S. Ilario nel comune di Felino ha proceduto al controllo di un 24enne italiano alla guida della sua vettura. Il ragazzo, fin dal primo momento, ha assunto un atteggiamento particolarmente ansioso ed insofferente al controllo, tipico di chi ha qualcosa da nascondere, insospettendo non poco i militari.

A questo punto la pattuglia approfondiva i controlli e all’interno del portabagagli rinveniva un involucro in cellophane con all’interno 22,00 grammi di marjuana. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori 6,00 grammi della medesima sostanza ed un bilancino di precisione. Al termine delle incombenze burocratiche, avuto riscontro positivo dall’esame NARKOTEST in dotazione, lo stupefacente veniva sequestrato e per il 24enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fino di spaccio di stupefacente.

Due automobilisti sono stati denunciati alla Procura di Parma per guida in stato di ebbrezza, poiché risultati con un tasso di alcool nel sangue superiore in un caso a 1,98 l/g e nell’altro a 1,43 l/g.

Un automobilista è stato sanzionato amministrativamente, poiché il tasso alcolico nel sangue, pur risultato oltre la soglia legale, era inferiore a quello per cui è prevista la sanzione penale. A tutti è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma