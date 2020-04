Salvini raccoglie le richieste dei sindaci leghisti dell’Emilia Romagna sul Coronavirus

Matteo Salvini è sempre in contatto con i sindaci, da Nord a Sud, e negli ultimi giorni ha moltiplicato messaggi e telefonate per conoscere i problemi e le richieste del territorio nelle settimane di emergenza da Covid19. Tra gli altri, in Emilia-Romagna il leader leghista si è confrontato anche nelle ultime ore con Patrizia Barbieri (Piacenza), Alessandro Chiesa (Ponte dell’Olio, Piacenza), Tommaso Fiazza (Fontevivo, Parma), Diego Giusti (Bore, Parma), Elio Ivo Sassi (Villa Minozzo, Reggio Emilia), Gianfrancesco Menani (Sassuolo, Modena), Gian Luca Zattini (Forlì), Massimiliano Pederzoli (Brisighella, Ravenna), Renata Tosi (Riccione, Rimini).

Proprio ascoltando le richieste del territorio, nelle ultime ore Matteo Salvini ha chiesto al governo di cancellare Sugar Tax e Plastic Tax e di dare il via libera alla spedizione delle ceramiche già prodotte e vendute dalle numerose aziende del territorio.