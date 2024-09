San Leonardo: nuovo bando da 100mila euro per le imprese commerciali e artigianali del quartiere

Prenderà il via nei prossimi giorni un nuovo bando da 100.000 euro per sostenere progetti di riqualificazione e sviluppo di imprese commerciali e artigianali del quartiere San Leonardo. L’iniziativa è volta a promuovere l’attività economica locale, migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il patrimonio economico del quartiere.

“Puntare sulla rigenerazione urbana vuol dire restituire alle persone spazi e luoghi dove vivere, lavorare e incontrarsi. In quest’ottica, come amministrazione continuiamo a investire per supportare il commercio nel quartiere San Leonardo, anche al fine di sviluppare utili sinergie fra pubblico e privato, puntando a favorire il rilancio e il consolidamento di attività commerciali e artigianali che consideriamo uno dei motori della vita della città” commenta Chiara Vernizzi, assessora alla Rigenerazione Urbana “Questa iniziativa si colloca all’interno di un più ampio contesto di iniziative che stiamo realizzando per il rilancio del quartiere, che riguardano un lavoro congiunto dei diversi assessorati. Abbiamo avviato un percorso che anche questo nuovo bando contribuisce a portare avanti in maniera convinta”.

A chi è rivolto il bando

Il bando è aperto a imprese, associazioni e organizzazioni che operano nel quartiere San Leonardo e intendono presentare proposte per:

Rinnovo e ampliamento delle attività commerciali: Sono ammessi progetti per la ristrutturazione, l’ampliamento o l’apertura di nuove attività commerciali.

Miglioramento degli spazi pubblici: Possono essere finanziati interventi per la riqualificazione di strade, piazze, parchi e altri spazi comuni.

Promozione culturale e turistica: Sono benviste le iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e storico del quartiere, e che promuovono il turismo locale.

Cosa si finanzia

Il Comune metterà a disposizione fondi per sostenere progetti che prevedano:

Interventi edilizi: Ristrutturazione di locali, realizzazione di nuove vetrine, miglioramento dell’accessibilità.

Acquisto di attrezzature: Macchinari, arredi, software necessari per lo svolgimento delle attività.

Servizi di consulenza: Supporto tecnico per la realizzazione dei progetti.

Promozione e comunicazione: Attività di marketing e comunicazione per far conoscere le iniziative.

Come partecipare

Per partecipare al bando, è necessario presentare la domanda, esclusivamente in formato digitale, entro il 25 novembre 2024.

La domanda, compilata in ogni sua parte utilizzando il modello predisposto, dovrà essere inviata alla PEC del Comune di Parma (comunediparma@postemailcertificata.it) con oggetto “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per gli esercizi commerciali/artigianali/di servizio situati in San Leonardo”.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da una copia del documento d’identità in corso di validità.